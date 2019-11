Le pagelle della Cremonese - Terranova miracoloso, Ciofani si sblocca

Daniel Ciofani

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Agazzi 6 - Preciso e puntuale quando chiamato in causa, buon ritorno tra i pali per il portiere lombardo.

Ravanelli 6 - Gara attenta da parte del centrale di Baroni, che segue costantemente gli attaccanti granata.

Bianchetti 6 - Concede poca libertà di manovra a Gondo proponendo una prestazione maiuscola.

Terranova 6,5 - Aiutato dal centrocampo, contiene le discese di Kiyine e soci. Ad inizio ripresa compie due autentici miracoli respingendo sulla linea due conclusioni a botta sicura dei granata.

Mogos 6 - Prova ordinata e maggiormente difensiva da parte del rumeno che però entra nell'azione del gol vittoria scodellando in area un cross che trova impreparato Micai.

Kingsley 6,5 - Corre, accorcia, rifinisce. Prova di grande sostanza da parte del nigeriano, che scompagina le linee granata coi suoi movimenti negli spazi. Sciupa una buona chance nella ripresa, ma era a corto di ossigeno. Dal 68' Arini 6 - Dona la solita sostanza al centrocampo nel momento più delicato.



Gustafson 6 - Gara efficace da parte dello svedese, che unisce quantità e qualità. Ad inizio ripresa rischia di combinarla grossa perdendo un pallone sanguinoso in difesa, ma per sua fortuna senza conseguenze.

Valzania 6,5 - Gioca da attaccante aggiunto restando molto alto e andando ad attaccare costantemente gli spazi. Ha sul piede due ottime occasioni nel primo tempo ma Micai gli dice di no. Meno preciso in difesa, ma gara di grande intensità. Dal 90' Soddimo sv



Migliore 6 - Resta sulla difensiva impedendo efficacemente ai granata di costruire dal suo lato. Nel primo tempo si arrangia come può su Lombardi, rischiando il penalty.

Ciofani 7 - Un gol pesantissimo e cercato a lungo, che regala ai grigiorossi una vittoria fondamentale e mette a tacere le critiche.

Ceravolo 6 - Arriva di rado al tiro, ma offre una prestazione di grande sacrificio, aprendo spazi importanti per i compagni. Dall'81 Palombi sv