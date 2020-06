Le pagelle della Juve Stabia - Bene Calò, difesa incerta

Risultato finale: Juve Stabia-Livorno 2-3

Provedel 5.5 - Tre gol, un po' sorpreso nelle varie circostanze, prova non perfetta.

Fazio 6 - Interventi al limite, discretamente nella prima parte, meno intenso nella ripresa.

Troest 5.5 - Prestazione discreta in difesa, non ci sono errori vistosi da considerare. (dal 79' Rossi 5.5 - Non c'è cambio di passo nella sua azione.)

Allievi 5.5 - Non sempre è perfetto negli interventi, non riesce ad arginare gli attacchi del Livorno, in particolare nella ripresa.

Ricci 5 - Ci prova, ma non basta, si fa espellere nella ripresa e sbaglia anche in occasione del gol di Marras.

Addae 6 - Quantità e qualità a centrocampo. Fronteggia con vigore i calciatori avversari, ma non basta.

Calò 7 - Per distacco il migliore del match: un gol, un assist, tanta fantasia, profilo da seguire.

Calvano 6 - Appena sufficiente la sua prova, ci prova, ma senza esito. (dal 59' Canotto 5.5 - Qualche accelerazione o poco più, ma non basta.)

Bifulco 6 - Prova non particolarmente incisivo. Volenteroso, ma non basta. (dal 65' Elia 5 - Non c'è il cambio di passo.)

Cissé 6 - Va a segno siglando l'illusorio pareggio, ci prova, sgomita, ma alla fine deve soccombere.

Forte 5.5 - Non è una serata positiva, alla fine non riesce ad incidere sul match.