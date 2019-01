Le pagelle della Salernitana - Decide Casasola, Jallow non brilla

Risultato finale: Palermo-Salernitana 1-2.

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Micai 6.5 - La Salernitana deve ringraziare anche il suo portiere, che con un paio di interventi nega la gioia del gol ai rosanero. Sempre attento in ogni occasione, sul gol subito può fare davvero poco.

Perticone 5.5 - Partita da dimenticare, quando i padroni di casa accelerano rischia sempre lasciando troppi spazi. Serve più concentrazione in gare complesse come questa.

Migliorini 6 - Partita sufficiente, ha qualche responsabilità sul gol subito. Ma per il resto del match riesce a limitare molto bene le giocate degli attaccanti avversari.

Gigliotti 6 - Nel primo tempo compie un paio di leggerezze, soprattutto in fase di impostazione. Nella ripresa è tutta un'altra musica, in alcuni contropiedi le sue chiusure risultano decisive.

Pucino 5.5 - Si sacrifica molto sulla corsia esterna e compie entrambe le fasi. Manca sui cross: troppi traversoni fuori misura, deve migliorare da questo punto di vista. Alcune ripartenze sono arrivate proprio dai suoi errori durante i traversoni in area avversaria.

Akpa 6.5 - Inizia in maniera molto timida, ma con il passare dei minuti cresce in maniera esponenziale. Esce per via di un infortunio, probabilmente nel momento migliore del match. (Dal 73' Minala 5.5 - Non ha un buon impatto sulla gara e soffre troppo le giocate dei centrocampisti avversari).

Di Tacchio 6.5 - Nei primi 45' va in difficoltà sulle verticalizzazioni. Lui porta il pressing, ma la qualità del Palermo è notevole e non riesce a trovare le giuste misure. Musica diversa nella ripresa, dove diventa decisivo in fase di non possesso. Suo l'assist decisivo per Casasola.

Vitale 6 - Quando affonda diventa pericoloso, trova diversi spazi e ne approfitta. Ci mette il suo anche in occasione del gol segnato da Anderson, in difesa concede qualcosa ma gioca comunque una partita sufficiente.

Anderson D. 5.5 - Non brilla moltissimo, soprattutto sulle azioni di contropiede. Compie comunque una buona fase difensiva, concedendo pochissimi spazi. (Dall'80' Casasola 7.5 - Un gol pesantissimo, che arriva da un difensore. Diagonale perfetto, da attaccante vero, che regala tre punti su un campo difficilissimo. La serata è tutta sua, è lui il match winner sul terreno del Barbera).

Anderson A. 6.5 - Prova qualche giocata personale, ma spesso viene fermato dalla difesa di casa. Ma in occasione del gol si fa trovare al posto giusto, nel momento giusto. Tiro forte e teso, Brignoli non può farci nulla.

Jallow 5.5 - Quando non ci sono gli spazi non riesce a sfruttare le sue caratteristiche. Si impegna moltissimo, ma non brilla quasi mai. Aiuta la squadra, ma deve ancora trovare la giusta condizione. (Dall'85' Djuric s.v.).