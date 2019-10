Le pagelle della Salernitana - Micai prodigioso, Cerci entra male

Salernitana-Frosinone 1-1

Alessandro Micai

© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Micai 7 – Assolutamente provvidenziale nella prima frazione, quando si supera prima su Novakovich e poi due volte su Ciano. Decisivo anche nella ripresa sul tiro-cross di Ciano, non può nulla sul pareggio in extremis.

Karo 6 – Si procura il calcio di rigore che sblocca il match, prendendo posizione anche con un po’ di mestiere. In difesa concede poco.



Migliorini 6 – Ottima prova ancora da parte del centrale veneto, che ingaggia un duello molto fisico con Novakovich.

Jaroszynski 5,5 – Il Frosinone spinge poco dal suo lato, ma è talvolta impreciso nelle chiusure. Non sempre sicuro il polacco.



Cicerelli 6,5 – Pur non essendo al top offre un’altra buona prova. Meno appariscente del solito, ma più pratico, non si limita mai. Dal 55' Firenze 5 - Non entra con la giusta verve, sprecando anche un paio di potenziali ripartenze.



Di Tacchio 6 – Solita sostanza in mezzo al campo, anche se difetta talvolta in precisione in fase di impostazione. Perde qualche pallone pericoloso, ma fa un grande lavoro oscuro.



Maistro 6 – Nel primo tempo tanto dinamismo e tocchi di classe ma crolla vistosamente nella ripresa, quando scompare dal campo.

Lopez 6,5 – Un martello sulla corsia mancina, dove offre costantemente lo scarico ai compagni. Sforna traversoni a ripetizione.



Kiyine 5,5 – Implacabile dal dischetto, realizza il terzo gol stagionale regalando il primato alla Salernitana. Dopo il gol, però, si perde in giocate fini a se stesse e guadagna il solito giallo inutile che ne pregiudica la gara.

Djuric 5,5 – Fa a sportellate come di consueto, tenendo sempre impegnati i centrali ospiti. Fatica però a rendersi pericoloso. Dall'83' Odjer sv

Giannetti 4,5 – Sembra un corpo estraneo alla manovra per oltre un'ora di gioco, risultando completamente inefficace. Dal 69' Cerci 4,5 - Il suo ingresso non sortisce gli effetti sperati. Confusionario e poco lucido, commette troppi falli ingenui nel finale che favoriscono i ciociari.