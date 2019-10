Le pagelle della Salernitana - Non basta Jallow, Karo disastroso

Antreas Karo

© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Micai 6 - Sulla magistrale punizione di Di Quinzio vede partire il pallone quando è ormai tardi, ma è incolpevole su entrambi i gol. Per il resto neutralizza i pochi tentativi del Pisa verso la propria porta.

Karo 4,5 - Serataccia per il difensore cipriota, in costante affanno dal suo lato. Gravi le responsabilità in occasione del raddoppio, quando concede troppo tempo e spazio a Fabbro, cui regala con estrema leggerezza anche il pallone del potenziale tre a zero nella ripresa.

Migliorini 5 - Non una gran prova da parte del centrale veneto, che si vede sfrecciare Fabbro e Siega da ogni lato. Poco aiutato dai compagni, soffre la serata storta dell'intera squadra.

Jaroszynski 5 - Il Pisa preme poco dal suo lato, ma appare sempre piuttosto impacciato. A parte qualche diagonale importante, va in costante sofferenza.

Kiyine 4,5 - Partita da dimenticare per il marocchino, che in un'ora di gioco colleziona più richiami da parte di Ventura che giocate degne della sua classe. Svogliato, abulico e distratto. Dal 59' Lombardi 5,5 - Entra per dare la svolta alla gara, ma, a parte qualche accelerazione, produce poco.

Maistro 4 - Gara ampiamente insufficiente per l'ex Rieti, fin troppo spesso impreciso in disimpegno. Perde diversi palloni sanguinosi e, a parte una conclusione centrale nel primo tempo, non si fa notare praticamente mai in zona offensiva Dal 73' Gondo 5 - Inserito nella mischia per aumentare il peso offensivo, si trova spesso a correre senza costrutto. Prova l'incornata vincente in area piccola, ma senza successo.

Di Tacchio 5,5 - Imbavaliato dall'asfissiante marcatura di Siega, non riesce praticamente mai a dare avvio alla manovra dal basso. In compenso ci mette la consueta tenacia su ogni pallone.

Odjer 4,5 - Meno tonico e pimpante del solito, il ghanese sbaglia un'infinità di passaggi e non riesce mai a trovare il tempo dell'inserimento in avanti. dal 73' Akpa Akpro 5,5 - Entra nel finale senza riuscire ad incidere.

Lopez 5,5 - Timido nel primo tempo, costretto sulla difensiva dagli avversari. Cresce d'intensità nella ripresa, ma non riesce a produrre alcun traversone degno di nota.



Djuric 5 - Costantemente abbandonato al suo destino, prova a lottare contro i centrali nerazzurri che lo tengono però sempre a distanza. Ha il merito di arpionare un buon pallone in occasione del gol di Jallow.

Jallow 6 - Il terzo centro stagionale del gambiano non basta ai granata per evitare la sconfitta. Sfiora la doppietta personale con un destro a giro che dà solo l'illusione del gol.