Le pagelle dello Spezia - Bartolomei decisivo. Nzola e Mastinu ottimi impatti

Risultato finale: Spezia-Ascoli 3-1

Scuffet 6 - L'Ascoli ha soltanto un'occasione che capitalizza al massimo con Morosini, non ha colpe sul colpo di testa ravvicinato. Per il resto non corre dei grandi pericoli.

Ferrer 5 - Una delle note stonate per il tecnico Italiano nel pomeriggio del Picco, il terzino destro spinge ma con poco costrutto. Nell'unica occasione del primo tempo si dimentica Morosini che manda in rete. (Dal 89' Vignali sv).

Capradossi 6 - Con questo Trotta non ha grandi compiti in fase difensiva, passano pochi palloni dell'area di rigore dello Spezia. Nella ripresa è il regista basso della formazione spezzina.

Erlic 6 - Fa valere le lunghe leve sui palloni alti scodellati dai terzini dell'Ascoli, un primo tempo leggermente in affanno ma nel secondo non ha grande lavoro da svolgere.

Marchizza 6 - Non è un terzino ma svolge abbastanza bene il compito di incursore lungo la corsia mancina, si sgancia bene in più di un'occasione e soffre poco Petar Brlek.

Bartolomei 7 - Un primo tempo non perfetto, nella ripresa la musica cambia per l'ex Cittadella. Decisivo da rifinitore, tre assist al bacio che valgono la rimonta della formazione di Vincenzo Italiano.

M.Ricci 6,5 - Senza uno dei migliori in campo per la squadra di Italiano, il gioco dei padroni di casa passa dal mediano spezzino che prova a cambiare il ritmo in più di un'occasione.

Mora 5,5 - L'esperto centrocampista dello Spezia prova a fare la sua gara in mezzo al campo, non riesce però mai a trovare l'inserimento vincente in area di rigore avversaria. Esce dopo aver ricevuto il giallo. (Dal 53' Mastinu 6,5 - La mossa vincente di Italiano, al primo pallone manda in rete per il momentaneo pareggio).

F.Ricci 6 - Tanti strappi soprattutto nel primo tempo nel tentativo di trovare il guizzo vincente, soffre la marcatura di Sernicola. Qualche buona giocata ed un gol sfiorato nella ripresa.

Gyasi 6,5 - Fino al momento del gol è abbastanza in sofferenza non essendo una vera e propria punta di ruolo, non riesce a giocare spalle alla porta ma quando riceve in area di rigore firma la rete da tre punti.

Bidaoui 6 - Gli unici spunti del primo tempo dello Spezia portano la firma dell'ex Parma, due traversoni interessanti scodellati in mezzo. Viene risparmiato da Italiano nel momento di massimo sforzo. (Dal 59' Nzola 6,5 - La sua fisicità si fa sentire in area avversaria, sua la rete che chiude definitivamente l'incontro).