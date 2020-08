Le pagelle dello Spezia - centrocampo di qualità assoluta, Vitale vince ancora

Scuffet 6,5 - Chiude la porta in due circostanze opponendosi con bravura alle conclusioni di Rohden e Novakovich. Non può nulla sulla rete del Frosinone, ostenta sicurezza nei momenti decisivi della partita.

Ferrer 5,5 - Volendo valutare tutta la stagione si può dire sia cresciuto in maniera esponenziale e merita di giocare in A con lo Spezia. Limitandoci a stasera ha sbagliato davvero tanto. Beghetto ha fatto quello che voleva sulla sua corsia di competenza, nel finale fa rimbalzare pericolosamente il pallone nell’area piccola favorendo il recupero di Ardemagni. Ma per impegno e corsa sulla fascia è encomiabile. (Dal 43’st Vignali 6,5 - 9 minuti per compiere un salvataggio prodigioso quasi sulla linea di porta).

Erlic 6 - Grande gara quando si tratta di anticipare, fa arrabbiare Italiano perché dovrebbe tenere più alta la difesa. Fuori posizione quando Rodhen porta in vantaggio il Frosinone.

Terzi 6 - Gioca meglio del compagno di reparto, ma anche lui non è ben piazzato quando Rodhen si infila e fa 0-1. Ha il merito di non abbattersi e guida la difesa fino alla fine con personalità nonostante l’ammonizione.

Vitale 7 - “Vado via da Salerno perché ho voglia di vincere” dichiarò il primo febbraio di un anno e mezzo fa. Impresa riuscita due volte: prima a Verona, oggi allo Spezia. E’ stato l’inatteso protagonista di questo finale di stagione.

Maggiore 7 - Prestazione maiuscola di un ragazzo che ha fatto praticamente tutti i ruoli del centrocampo. Determinante in fase di non possesso, sempre imprevedibile con i suoi inserimenti senza palla. (Dal 30’st Mora 6,5 - Entra nel momento di maggiore pressione del Frosinone, il suo ingresso fa la differenza. Recupera una infinità di palloni).

M.Ricci 8 - la partita della consacrazione, quanto è cresciuto questo ragazzo nel girone di ritorno! Nel primo tempo è una diga davanti alla difesa e recupera tanti palloni con classe ed eleganza. Quando ha la palla tra i piedi è sempre imprevedibile. Sontuoso.

Bartolomei 7,5 - Stesso discorso fatto per i compagni di reparto. E’ ovunque, non conosce fatica ed è totalmente padrone della linea mediana.

Gyasi 6 - Non era semplice ricevere palloni giocabili in una gara basata quasi tutta sulla difesa e la ripartenza, è stato bravo soprattutto nella prima mezz’ora a far salire la squadra. (Dal 28’st Mastinu 6 - Buon approccio in un momento non semplice della partita).

Nzola 6 - Un controllo al volo di tacco, cercato e fortunoso, è uno dei momenti più spettacolari della gara. Si batte con generosità, rischia tanto per le reiterate proteste. Sacchi lo “perdona” e sventola solo il giallo. (Dal 43’st Di Gaudio sv ).

Galabinov 6,5 - Partita eccellente del centravanti che, pur non essendo al top fisicamente, si è caricato i compagni sulle spalle soprattutto dopo la rete dello 0-1. Bello il duello con Ariaudo.