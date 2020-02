Le pagelle dello Spezia - I gemelli Ricci festeggiano, bene Nzola

Risultato finale: Perugia-Spezia 0-3

Scuffet 6 - Primo tempo praticamente inoperoso, attento nella ripresa.

Ferrer 6.5 - Attento in difesa, spinge appena può in attacco. Manda in difficoltà Falasco.

Terzi 6 - Entra in campo all'ultimo per sostituire Erlic, ma non si scompone. Gara d'autorità, tiene a bada Iemmello.

Capradossi 6.5 - Ottima gara in fase difensiva: le prende quasi tutte di testa, sempre più nei meccanismi difensivi.

Marchizza 6.5 - Dinamismo sulla fascia, corsa e cuore, non molla fino alla fine.

Bartolomei 6.5 - Dà tutto fino alla fine. Bene quantità e qualità in mezzo al campo.

Matteo Ricci 6.5 - Sempre più imprescindibile per Italiano. Tanti palloni recuperati in mezzo al campo, oltre al gol su rigore.

Mora 6.5 - Altra gara di gran livello. Sempre più padrone in mediana.

Ragusa 6.5 - Va a sprazzi, ma sempre di qualità. Esce stremato per un problema fisico. (dal 55' Federico Ricci 6.5 - Spezzone incisivo, sfiora il gol e poi lo trova su rigore.)

Nzola 7 - L'ex Trapani dimostra di essere giocatore di categoria. Sente la fiducia di Italiano e si vede: suo il gol del raddoppio. (dal 75' Galabinov s.v. - )

Gyasi 7 - Vero che non segna, ma ci prova in tutti i modi senza riuscirci. (dall'85' Di Gaudio s.v.- )