Le pagelle dello Spezia - Okereke, impatto perfetto. Vignali distratto

Risultato finale: Carpi-Spezia 3-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lamanna 6 - Non ci si ricorda di una volta che l'ex Genoa sia chiamato a sporcarsi i guanti ma raccoglie tre volte il pallone di fondo al sacco. Non ha alcuna responsabilità sulle reti segnate dal Carpi.

Vignali 5 - Lo Spezia soffre tremendamente sugli esterni questo pomeriggio, il terzino destro non è esente da colpe e da richiami di Marino. Puntato e saltato automaticamente da Piscitella, dal suo lato nasce l'azione del vantaggio del Carpi. Nel finale sbaglia su Marsura che dà il via alla rimonta dei padroni di casa.

Terzi 6 - Sicuramente l'anello più forte della linea difensiva dello Spezia nel pomeriggio del Cabassi, ingaggia un buon duello con Karamoko Cissé. Poche sbavature in un reparto che ha traballato spesso.

Ligi 5,5 - Torna da ex dopo il poco utilizzo della prima parte di stagione, viste le lunghe leve non può farsi beffare da Vitale di testa che serve l'assist per la rete di Mustacchio. Poteva fare qualcosa in più nel suo vecchio stadio.

Augello 5,5 - Simile il discorso al collega lungo la destra, si trova ad affrontare un Mustacchio scatenato e mai domo. Appare distratto, si dimentica dell'esterno del Carpi che tutto solo sul secondo palo trasforma il gol del vantaggio. Mezzo voto in più per l'assist per Gyasi.

Crimi 5 - Nella folle partita del Cabassi fa rimpiangere Bartolomei, prova a metterci i muscoli ma nel finale anche il Carpi ne ha di più. Poco nel vivo della manovra, poco pericoloso. (Dal 90' Pierini sv).

Ricci 5 - Il metronomo del centrocampo di Pasquale Marino almeno per un tempo, nonostante la prima rimonta dello Spezia scompare lentamente dal campo. Perde il duello con Coulibaly che decide anche la sfida.

Mora 6 - Quando c'è da combattere non si tira indietro, dinamico e sempre nel vivo dell'azione. A volte nel servizio è poco preciso, il primo a buttarsi in area di rigore in ogni traversone scodellato dagli esterni dello Spezia.

Gyasi 6 - Il gol e nulla più, non è poco ma poteva fare assolutamente meglio nella sfida del Cabassi. Rolando gli prende le misure e gli concede poco spazio, dopo la rete sparisce nuovamente.

Galabinov 6 - Per la prima volta in carriera non riesce a segnare al Carpi, sempre in gol nei precedenti quattro confronti con i biancorossi. Nel primo tempo ci va vicino, colpisce il palo dal limite dell'area di rigore. Nella ripresa si nota pochissimo fino al cambio. (Dal 68' Okereke 6,5 - Conferma le grandi doti messe in mostra in questa stagione, al primo pallone toccato sigla la rete del momentaneo vantaggio spezzino).

Bidaoui 5,5 - Soprattutto nella prima frazione lo Spezia pende dalle sue giocate, non è una grandissima giornata però per lui fronteggiato ottimamente da Pachonik. Prova a rendersi pericoloso senza troppa fortuna. (Dal 81' Bartolomei sv).