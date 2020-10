Le pagelle di Cittadella-Monza - Pavan tiene botta, Boateng va a sprazzi

vedi letture

Risultato finale: Cittadella-Monza 1-2

CITTADELLA

Maniero 5,5 - Causa un rigore, non perfetto in alcne circostanze. Poteva far meglio.

Ghiringhelli 6,5 - Trova il gol, spinge appena può, ma non basta.

Adorni 5,5 - Non convince in difesa, alterna cose buone ad altre meo.

Frare 6 - Sufficiente prova in mezzo, anche se in alcune circostanza poteva far meglio.

Benedetti 6 - Ci prova, spinge con costanza, cala solo nel finale fino al cambio. (dall'85' Gargiulo s.v. Nullo il suo apporto alla gara.)

Vita 6,5 - Quantità e qualità a centrocampo. Fronteggia con vigore i calciatori avversari, ma non basta. (dal 69' Proia 6 - )

Pavan 6,5 - Tanti recuperi e lavoro oscuro. Bravo fino alla fine. (dal 58' Forsberg 5 - Nullo il suo apporto alla gara.)

Branca 6 - Appena sufficiente la sua prova, ci prova, ma senza esito.

Rosafio 6 - Più di un grattacapo alla difesa avversaria, corsa e cross dalla sinistra, cala alla distanza. (dal 69' Cissé 6 - )

D'Urso 6 - Va a sprazzi fino a quando rimane in campo, ma non aveva sfigurato per l'intera gara nel complesso. La difesa del Monza, però, lo contiene. (dal 90' Grillo s.v.- )

Ogunseye 5,5 - Pomeriggio opaco, viene facilmente disinnescato dai difensori avversari.

MONZA

Sommariva 6 - Risponde presente alla sollecitazioni avversarie, buona prova tra i pali.

Donati 5,5 - Tiene botta agli avversari, qualche scricchiolo, ma alla fine porta a casa la prestazione senza errori vistosi.

Paletta 6.5 - Fa a sportellate con l'attacco avversario, prova più che sufficiente in mezzo. Una delle migliori gare della stagione.

Bellusci 6,5 - Sbroglia più di una matassa, senso della posizione e si integra sempre meglio con Paletta.

Sampirisi 5.5 - Da rivedere in difesa, spinge appena può in attacco.

Frattesi 6,5 - Prova volenterosa in mezzo al campo, spinge appena può, bravo anche in difesa. (dal 77' Armellino s.v. - )

Fossati 6,5 - Solito lavoro in entrambe le fasi, appena può si inserisce in avanti. (dal 56' Barberis 6 - Discreta parte di match).

Colpani 5,5 - Va a sprazzi, cala di un inizio interessante. (dal 56' D' Errico 6,5 - Buono spezzone di gara con più di uno spunto interessante.)

Boateng 5,5 - Segna su rigore, propizia l'altro penalty, ma ci sono troppe pause nella sua azione. Può e deve far meglio. (dal 77' Machin s.v. - )

Mota 6,5 Si procura un rigore, con il suo movimento mette in agitazione un'intera squadra.

Gytkjaer 5.5 - Stesso discorso fatto per Boateng. Segna, ma sbaglia una facile occasione e dimostra tanto margine di miglioramento.