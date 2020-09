Le pagelle di Cremonese-Cittadella 0-2 Ogunseye a segno, Benedetti entra e segna

Cremonese-Cittadella 0-2: 22' Ogunseye, 81' Benedetti.

CREMONESE

Alfonso 6 - Non perfetto su Ogunseye, si riscatta con alcune parate. Nulla da fare su Benedetti

Fiordaliso 6 - Tiene botta agli avversari, qualche scricchiolo, ma prova sufficiente.

Bianchetti 6 - Fa a sportellate con l'attacco avversario, se la cava con esperienza.

Terranova 5,5 - Deve sudare tanto per contenere gli avversari, non è al meglio e si vede.

Crescenzi 5,5 - Da rivedere in difesa, spinge appena può in attacco. Via dopo un'ora di gioco. (dal 60' Valeri 6.5 - Ingresso positivo, cross interessanti)

Valzania 6 - Prova volenterosa in mezzo al campo, ma si vede che è in ritardo di condizione.

Castagnetti 5 - Brutto errore che dà il via all'azione che porta il gol di Ogunseye. In difficoltà, via dopo un empo. (dall'46' Pinato 5,5 - Non c'è il cambio di passo nell'azione).

Gustafson 5 - Brutta prova, non trova mai la posizione, tanti i passaggi sbagliati.

Gaetano 6 - Diligente sulla trequarti, appena può si lancia e mette cross interessanti. Cala alla distanza. (dall'85' Buonaiuto s.v. )

Strizzolo 5 - Due chance per segnare, ma non è fortunata. Via dopo un tempo. (dal 46' Celar Celar 5,5- )

Ciofani 5,5 - Combina qualcosa in più, sfiora il gol, ma non è fortunato.

CITTADELLA

Maniero 6 - Buona prova, si disipegna con ordine.

Ghiringhelli 6,5 - Spinge con buona disinvoltura, prestazione positiva.

Frare 6,5 - Sbroglia più di una situazione pericoloso, gara di sostanza.

Adorni 6.5 - Si intende bene con il compagno, sbaglia poco e tiene a bada gli attaccanti avversari.

Donnarumma 6 - Gara sufficiente, bene nel primo tempo, più guardingo nella ripresa. (dal 74' Benedetti 6,5 - Entra e segna su punizione il gol che chiude la gara.)

Vita 6 - Quantità e qualità a centrocampo. Fronteggia con vigore i calciatori avversari.

Pavan 6 - Tanti palloni recuperati in mezzo al campo, gara sempre vivace (dall'85' Gargiulo s.v. - )

Branca 6,5 - Si dà un gran da fare con risultati più che sufficienti. (dal 74' Iori s.v. - )

D'Urso 6 - Più di un grattacapo alla difesa avversaria, corsa e cross dalla sinistra, cala alla distanza. (dal 65' Proia 6 - Tiene la posizione, dimostra ottimo senso tattico.)

Tsadjout 6 - Poteva far meglio, ma alla fine non demerita. Via dopo un'ora di gioco. (dal 65' Tavernelli 6 - Spezzone di gara sufficiente)

Ogunseye 6,5 - Manda più volte in difficoltà la difesa, segna e dimostra di essere profilo da seguire.