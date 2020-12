Lecce, ag. Rodriguez: "Mi aveva promesso un gol alla prima occasione. Ed è stato di parola"

Intervistato dalla Gazzetta del Mezzogiorno il procuratore Abian Morano ha parlato dell'esordio con gol di Pablo Rodriguez nell'ultimo turno di Serie B: “Pablo è e sarà un grande calciatore, tempo fa mi aveva garantito che alla prima occasione buona avrebbe fatto gol ed è stato di parola. È un ragazzo serio, che si allena sempre al massimo, era molto contento di aver fatto gol e di essere stato utile alla squadra, ma anche contrariato per il problema muscolare che lo ha costretto a uscire quasi subito dal campo. - continua Morano – Non si entra a far parte della cantera del Real Madrid se non si hanno doti importanti e lui le ha, oltre a essere rapido e veloce, cosa che gli permette di giocare in più posizioni e adattarsi a più modulo”.