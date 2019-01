© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'1-1 arrivato contro il Benevento, il giocatore del Lecce Cesare Bovo è intervenuto in mixed zone: "Stiamo facendo bene e abbiamo ripreso da dove avevamo lasciato, per le occasioni stasera potevamo vincere. Credo che dobbiamo mantenere questa strada, se giocheremo in questa maniera i punti arriveranno. Siamo stati sfortunati in occasione del gol subito ma per il resto non ci sono stati errori evidenti. Andremo a Salerno per fare la nostra partita, viviamo di domenica in domenica. Tachtsidis è un giocatore di qualità, ha solo bisogno di tempo per entrare negli schemi della squadra".