In vista del big match con il Lecce, in programma domani sera alle ore 21.00 allo Stadio Via del Mare, il tecnico del Novara Eugenio Corini ha diramato la lista dei convocati.

Portieri: Alfonso, Andrenacci.

Difensori: Sabelli, Gastaldello, Cistana, Romagnoli, Mateju, Martella.

Centrocampisti: Dall'Oglio, Bisoli, Ndoj, Dessena, Tonali, Viviani.

Attaccanti: Spalek, Torregrossa, Donnarumma, Morosini, Tremolada.