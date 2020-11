Lecce, Corini: "Potenziale offensivo molto importante". Fra i convocati torna Falco

vedi letture

Eugenio Corini, tecnico del Lecce, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Entella annunciando il rientro di Falco fra i convocati: “Ha lavorato bene e torna a disposizione, l’ho visto motivato e vedrò se farlo partire dall’inizio o inserirlo a gara in corso. Stepinski? Aveva bisogno di trovare continuità e ora la sta trovando, lavora bene per la squadra e ci dà un peso importante davanti, sono felice che si sia sbloccato. Lui e Coda sono giocatori che lavorano tanto, si mettono a disposizione del gruppo. In avanti abbiamo un potenziale davvero importante. - continua Corini – L’Entella ha un allenatore di qualità che stimo molto come Tedino e si vede la sua mano. La squadra cerca di palleggiare e attacca la profondità, ha giocatori esperti e di categoria. Dovremo essere bravi ad adattarci alla situazione visto che giochiamo su un campo sintetico, ma credo che potremo affrontare al meglio la situazione”.

Sono 22 i calciatori convocati da Corini per la sfida. Assenti Rossettini, Pettinari, Dermaku, Bjorkengren, Felici, Listkowski, Rodriguez e Monterisi tutti per indisponibilità. Questo l’elenco completo:

Portieri: Bleve, Gabriel, Vigorito

Difensori: Lucioni, Meccariello, Adjapong, Pierno, Zuta, Gallo, Calderoni, Gianfreda

Centrocampisti: Paganini, Mancosu, Maselli, Majer, Henderson, Tachtsidis

Attaccanti: Coda, Falco, Stepinski, Dubickas, Lo Faso