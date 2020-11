Lecce, Corini vola basso: "Sappiamo di essere forti, ma testa al Venezia"

In sala stampa ha parlato il tecnico del Lecce Eugenio Corini commentando il primo posto che attualmente occupa la sua squadra: "Guardare ora la classifica non ha molto senso, ci sono tante squadre accreditate e che devono ancora giocare. Certamente sapevamo di affrontare una diretta concorrente, il Chievo è attrezzato per disputare un buon campionato. Ci abbiamo creduto fino alla fine, questo avvalora la mia tesi: sono spesso determinanti i ragazzi che entrano a partita in corso. Voglio assolutamente che tutti si sentano partecipi del nostro progetto e del percorso di crescita. E' innegabile che il lavoro del nostro direttore Corvino è stato fondamentale perchè ha costruito una squadra di valore che mi consente di cambiare a partita in corso, chiunque entra riesce sempre ad aggiungere e non a togliere qualità. Prime prove di fuga? Stiamo facendo bene, finalmente capitalizziamo anche le tante palle gol che creiamo contrariamente a quanto accadeva all'inizio. Il Lecce vuole recitare un ruolo da protagonista, ma la testa deve essere già alla prossima sfida col Venezia".