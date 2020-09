Lecce, Corvino: "C'è ancora tanto tempo, ma stiamo mettendo le pedine giuste nello scacchiere"

Il direttore dell’area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino intervenuto in conferenza stampa per presentare i neo acquisti Paganini e Listkowski è tornato anche sulle prossime mosse di mercato: “ Sono due giocatori che rispecchiano il nostro input iniziale, ovvero avere giocatori con basi consolidate come Paganini e giovani con potenzialità importanti come Listkowski. - continua Corvino come riporta Pianetalecce.it - Mercato? Mancano ancora 15 giorni e sono tanti tenendo conto che gran parte delle operazioni si fanno verso la fine. Noi, pur tra tante difficoltà, stiamo riuscendo a mettere le pedine giuste nei ruoli dove avvertivamo maggiormente l’esigenza, per mettere il mister nelle condizioni migliori per lavorare“.