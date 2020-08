Lecce, Donati allontana le sirene di mercato: "Ricarichiamo le pile e ripartiamo più determinati"

Con un post sul proprio profilo Instagram il difensore Giulio Donati sembra allontanare le voci che lo volevano in procinto di rinforzare il Monza, neopromosso in Serie B: "Mi sono preso qualche giorno perché la delusione di non essere riusciti a raggiungere il nostro obiettivo e’ molta. Alla fine di ogni percorso ci si guarda indietro e si valuta il lavoro fatto: e’ stata una stagione unica, con molte difficoltà dovute a fattori non controllabili da nessuno, ma sinceramente a questo Grande Gruppo la compattezza, la voglia, il sacrificio e la passione verso questa maglia non è mai mancata, nemmeno un singolo allenamento! Ovviamente ci sono stati errori e partite dove non abbiamo saputo esprimere al meglio il nostro gioco, abbiamo potuto lottare fino all’ultima partita e questo penso ci permetta di terminare a testa alta questa stagione. Adesso ricarichiamo le pile perché lo stress dell’ultimo periodo e’ stato tanto, poi ripartiremo ancora più determinati verso il nuovo obiettivo! Infine un grazie di cuore ai nostri tifosi che hanno saputo trasmetterci il loro calore e affetto anche a distanza!!".