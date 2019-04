Lecce, Liverani: "Tutti lottano per un obiettivo, bisogna essere pronti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

C'è ottimismo nelle parole di Fabio Liverani al termine della partita del Curi che ha consegnato al Lecce tre punti fondamentali per la volata finale. Queste le dichiarazioni del tecnico dei salentini, raccolte da tuttocalciopuglia.com: "Per l’obiettivo dei primi due posti, per tenere la fiamma accesa, bisognava vincere a tutti i costi. Sapevamo, però, di giocare in un campo difficile contro una squadra forte che voleva entrare nei play-off. Sulla carta eravamo molto rimaneggiati nel reparto difensivo, ma ho sempre avuto fiducia nei ragazzi e sapevo che mi avrebbero ripagato con una prestazione del genere.

Le partite vanno giocate e tutti lottano per un obiettivo da qui alla fine. Bisogna essere pronti e come sempre sarà il campo a dire l'ultima parola.

La partita contro Brescia è importante. All'inizio era impensabile ritrovarsi qui, ce la giocheremo con voglia, serenità ed entusiasmo. Sono convinto che questa vittoria darà ancora più spinta ai tifosi e sono curioso di godermi questa partita insieme ai miei ragazzi. Credo che potremo fare il massimo dei punti, ma ancora non basta perché non dipenderà solo da noi".