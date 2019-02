© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Zan Majer, nuovo acquisto del Lecce, si è presentato oggi in conferenza stampa. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: "Le prime impressioni di Liverani? Come prima pressione è stata eccellente. Mi piace il modo di allenare e di giocare di Liverani. La vittoria in rimonta sul Livorno? Mi è piaciuto tutto: la prestazione, i tifosi e anche il risultato. Che tipo di giocatore sono? Mi piace giocare la palla, a terra, sfruttando la tecnica. E me la cavo anche nel gioco aereo e in velocità. La Nazionale slovena? E' la mia priorità: voglio giocare e fare bene qui per tornare a vestire la maglia della Nazionale. Il mio ruolo? Sono un centrocampista centrale. Il calcio italiano? L'ho sfiorato in estate con l'Udinese, poi l'ho sempre seguito in tv. E' un campionato difficile, di alto livello, dove devi lottare per ogni pallone fino all'ultimo minuto di gioco. La mia condizione? Non ho i 90' nelle gambe ma mi sono sempre tenuto in allenamento in questi giorni".