Lecce, Meccariello: "Battere l'Ascoli per dare l'assalto alla Serie A"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite degli studi di Tele Rama, Biagio Meccariello, difensore del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni (fonte PicenoTime.it): "Dispiace per aver mancato la vittoria a Crotone con il gol del 2-2 arrivato a 10 minuti dalla fine, ma ora dobbiamo pensare subito al prossimo match con l'Ascoli per rifarci. Se sentiamo la pressione? In tutte le piazze calde si sente l'esigenza di far bene, va bene stare sempre con i piedi per terra, ma capita poche volte in carriera di giocare per vincere e per la Serie A, ora che siamo lassù in classifica è giusto provarci fino alla fine. Il gol? A Crotone ci sono andato vicino ma mi è stato annullato. Mi manca, ho sempre fatto dei gol in carriera tranne l'anno scorso a Brescia perché sono stato a lungo infortunato, sto provando a cercarlo anche in questa stagione. Il fuorigioco in uscita? L'allenatore vuole che non rischiamo troppo in questo tipo di atteggiamento difensivo. Il mister imposta il suo gioco sulla fase offensiva e sulla costruzione dal basso, per tutti noi è un miglioramento continuo. Come sta il portiere Vigorito dopo l'impatto sul palo a Crotone? Sta bene, ha fatto le visite questa mattina e credo sia solo una botta. L'intesa con Lucioni? E' sempre piacevole e più facile giocare con calciatori con così tanta esperienza. La gara con l'Ascoli? Tutte le partite sono difficili, gli ultimi anni di Serie B mi hanno insegnato questo, sarà comunque per noi un'occasione ghiottissima per dar seguito al punto fatto a Crotone. Riuscendo a vincere con l'Ascoli saremmo a pochi punti dalla prima e dalla seconda in classifica, lavoreremo in questi giorni per ottenere i tre punti e ci prepariamo a fare una grande partita. Dovremo avere un giusto approccio, con grande intensità e più voglia dell'Ascoli. Scavone? Ha sofferto tanto in questo periodo, gli stiamo stati vicini fin dal giorno dell'infortunio, oggi ha iniziato a fare qualche partitina in allenamento, ci fa molto piacere che possa tornare tra noi, lo spavento è stato enorme e lo aspettiamo presto in campo".