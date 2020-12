Lecce, nota del club: esito negativo per gli accertamenti clinici sostenuti da Adjapong

Sospiro di sollievo in casa Lecce in merito alle condizioni di Claud Adjapong, terzino della formazione di Eugenio Corini, uscito malconcio dalla trasferta in casa della SPAL per un problema al flessore della coscia. Il club salentino, infatti, con una nota ha comunicato che gli accertamenti clinici a cui è stato sottoposto il giocatore hanno dato esito negativo. Il giocatore ex Sassuolo dovrebbe, dunque, essere disponibile per la gara del 27 dicembre contro il Vicenza.