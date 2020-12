Lecce-Pisa 0-3, le pagelle: Vido sposta gli equilibri, Mancosu predica nel deserto

LECCE-PISA 0-3

Marcatori: 2’ Soddimo (P), 17’ Gucher (P), 68’ Sibilli (P)

LECCE

Gabriel 6 – Indietreggia sul primo gol invece di uscire. Poi limita un passivo che sarebbe potuto essere più pesante.

Adjapong 5 – Sistematicamente fuori posizione, concede praterie sulla sua fascia che diventa terreno di conquista.

Lucioni 4,5 – Partecipa passivamente alla dormite collettive del reparto. Non esce mai con i tempi giusti.

Meccariello 4 – Trasmette una costante sensazione di insicurezza. Errore grave sul primo gol, sfiora due volte l’autogol.

Calderoni 5 – Male sia da terzino che da esterno alto. I suoi cross non vanno mai a destinazione.

Paganini 5,5 – Tra i meno peggio. Se non altro ci prova, rendendosi pericoloso in un paio di occasioni. (75’ Majer sv)

Tatchsidis 4 – Gioca con supponenza perdendo due palloni sanguinosi. Resta negli spogliatoi. (46’ Mancosu 6 – Con lui dentro cambia la musica sulla trequarti. Peccato che predichi nel deserto).

Henderson 5 – Opposizione morbida su Gucher, gli capita l'occasione buona per farsi perdonare ma calcia addosso a Perilli. (75’ Maselli sv)

Listkowski 5 – Schierato a sorpresa dal primo minuto non fa niente per giustificare la scelta di Corini. (46’ Coda 5,5 – Con Mancosu si intende a occhi chiusi. La mira però non è quella dei giorni migliori).

Falco 5 – Più bello a vedersi che utile per la squadra. Qualche controllo elegante e poco altro.

Stepinski 5 – Deve defilarsi per cercare palloni giocabili. Non calcia mai verso la porta avversaria. (66’ Pettinari 5,5 – Dentro a partita già compromessa, senza acuti).

PISA

Perilli 6,5 – Allunga la sua imbattibilità tenendo la porta inviolata per la terza partita consecutiva.

Pisano 6,5 – Rispolverato da D’Angelo. Scelta azzeccata, gioca una partita di grande attenzione.

Benedetti 7 – Alza il muro svettando su tutti i palloni alti. Stepinski e Coda non la vedono mai.

Caracciolo 7 – Autoritario nel guidare la difesa. Si propone in avanti accompagnando l’azione.

Belli 6,5 – Terzino di equilibrio. Non va mai in affanno, prendendo sempre la decisione giusta.

Gucher 7 – Trascina i compagni verso l’impresa con la sua classe. La rete del raddoppio è un vero capolavoro. (66’ Sibilli 7 – Prosegue il suo momento magico. Scaraventa sotto la traversa il primo pallone ricevuto).

De Vitis 6,5 – Intelligenza tattica superiore alle media, capisce sempre un attimo prima dove arriva il pallone. (85’ Meroni sv)

Marin 7 – Contributo prezioso sia nella fase di interdizione che in quella di costruzione. Suo il gran lancio per Soddimo.

Soddimo 7 – Impossibile fermarlo se è in giornata. Freddo davanti a Gabriel dopo la prima fuga in velocità. (66’ Siega 6,5 – Partecipa alla gestione del vantaggio col suo dinamismo).

Vido 7,5 – Non segna ma è il migliore in campo. Devastante quando parte palla al piede, assist per il 3-0. (83’ Masucci sv)

Palombi 6,5 – Apre spazi e svaria su tutto il fronte d’attacco senza dare punti di riferimento. (85’ Quaini sv)