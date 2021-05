Lega B, convocata per domani l'assemblea ordinaria: si parlerà anche di Goal-Line Technology

In conformità alle vigenti disposizioni statutarie, l’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B è convocata per lunedì 24 maggio 2021 alle ore 9,30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per

Martedì 25 maggio 2021 alle ore 9,30

per discutere e deliberare in merito agli argomenti contenuti nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Verifica poteri;

2) Calendario s.s. 2021/2022: date inizio/fine Campionato Serie BKT;

3) Goal-Line Technology: valutazioni e determinazioni conseguenti;

4) Individuazione istituto cessione Mutualità s.s. 2021/2022;

5) Proposte eventuali modifiche regolamentari;

6) Campionato Primavera 2: valutazioni e determinazioni conseguenti;

7) Istanza Cosenza Calcio S.r.l.;

8) Varie ed eventuali.

L’Assemblea, in conformità all’art. 6.5 dello Statuto, si svolgerà esclusivamente mediante intervento degli aventi diritto in audio e videoconferenza, nel rispetto dei criteri ivi previsti e mediante collegamento alla piattaforma Cisco WebEx alla pagina o indirizzo e numero di riunione che saranno resi noti con separata comunicazione, da intendersi parte integrante della presente.

Per la valida partecipazione alla seduta, si ricordano di seguito i requisiti minimi per accedere alla audio e videoconferenza:

- Computer, tablet o telefono dotati di un sistema audio e di videoripresa (videocamera, fotocamera, microfono);

- Connessione stabile.