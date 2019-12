Lega Serie B, approvato il Bilancio. Tavolo di confronto con la Serie A

Fonte: Ufficio Stampa Lega B

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Assemblea Lega Serie B a Milano. Presenti tutte le società. Approvato il bilancio sull’attività 2018/19, chiuso con un leggero avanzo, di alcune decine di migliaia di euro, e caratterizzato da importanti accantonamenti e da una maggiore redistribuzione di risorse ai club.

Fra le comunicazioni del presidente Mauro Balata l’intesa con la Lega Serie A per l’istituzione di un tavolo comune di lavoro.

Tema defiscalizzazione. L’Assemblea ha pienamente condiviso la nota inviata lunedì dal presidente Balata al presidente federale Gravina nella quale si sottolinea l’importante funzione di formazione e di crescita dei giovani e del grande apporto che la Serie B fornisce alle selezioni italiane, 33 nella scorsa stagione fra Nazionale maggiore e under 19. In ragione di questo motivo e dello squilibrio che verrebbe a causare una decisione non sistemica, si è condiviso la necessità di avanzare alla Federazione proposte per la crescita di tutto il calcio: "Confrontiamoci su temi di merito e non litighiamo e ritroveremo il posizionamento di qualche anno fa. Vogliamo essere lo stimolo per riprendere un sentiero luminoso" ha detto Balata.