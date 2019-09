Livorno, alla ricerca dei primi punti: i precedenti col Pordenone sorridono

Un avvio di stagione disgraziato, punti che latitano e una piazza che sta storcendo il naso: ma il Livorno, rinnovato e rinforzato negli ultimi minuti di mercato, sta cercando la giusta quadra. Certo, il tempo inizia a stringere, e la svolta occorre quanto prima.

Una settimana impegnativa - Complice il turno infrasettimanale, in una settimana in B si giocheranno tre gare. E agli amaranto non spetta un tour de force particolarmente semplice, anche se chiaramente il tutto è in divenire, e molto dipenderà dalla condizione con cui le squadre arriveranno ai vari match: impossibile, però, fare ipotesi. A ogni modo, i labronici partiranno con la matricola Pordenone, una tra le squadre più in forma, passeranno da un Cosenza a caccia di punti e chiuderanno il trittico con la Salernitana, partita in pompa magna. Due gare in casa, solo una fuori, quella contro i lupi.

Precedenti che sorridono - Non si può pensare troppo a lungo termine, ma di gara in gara. E il Pordenone è il primo avversario della serie. Con dei precedenti che sorridono. Nell'unica stagione in cui le due formazioni si sono incrociate, e occorre andare al lontano campionato 1958-1959, il Livorno si è imposto sia all'andata che al ritorno: nel primo match, che come quello di domani si giocò al "Picchi", gli amaranto chiusero la pratica sul 5-0 (tripletta di Gratton, Compagno e Balleri) mentre al secondo furono corsari in Friuli grazie alla rete di Bretti.

Ai posteri l'ardua sentenza.