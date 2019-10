Dopo la sconfitta interna contro il Chievo, il tecnico del Livorno Roberto Breda ha commentato in sala stampa: "I tifosi hanno ragione a contestare perché perdere così è inaccettabile - riporta Amaranta.it -. La squadra non può fare questo tipo di partita. Manca la voglia di portare a casa il risultato, la cattiveria agonistica. Prendiamo gol assurdi, evitabilissimi, figli di una mancanza di attenzione. Non si tratta di non avere 'gli attributi' ma di una mancanza di concentrazione. Ora basta, è ora di darci una svegliata".