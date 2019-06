Livorno, due nomi per l'attacco: Bonazzoli e Mbakogu del Padova

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Doppia pista di mercato sull'asse Padova-Livorno. Secondo quanto riportato da Amaranta.it il club labronico per completare il proprio reparto offensivo avrebbe messo nel mirino due giocatori in questa stagione nella rosa dei biancoscudati: Federico Bonazzoli e Jerry Mbakogu. Il primo è di proprietà della Sampdoria, mentre l'ex Carpi si svincolerà a parametro zero il prossimo 30 giugno.