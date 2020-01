Livorno-Entella, un 4-4 pirotecnico... dentro e fuori dal campo

Un 4-4 dai nervi piuttosto tesi, maturato praticamente allo scadere dei minuti di recupero del secondo tempo: il Livorno, avanti 3-0 quasi al termine del primo tempo, si è fatto acciuffare dall'Entella sul 3-3, riuscendo però a portarsi in nuovo vantaggio nel recupero, prima che i liguri, però, arrivassero - e si era veramente allo scadere - al definitivo pareggio.

Maturato nel parapiglia generale. Con diverse vittime del giudice sportivo , che è andato con la mano pesante sulle due formazioni, che per il prossimo turno dovranno fare di necessità virtù.

I toscani, ultimi in classifica, avranno un'assenza per reparto: se in difesa Matteo Di Gennaro è stato impiegato con minor continuità, più complessa diventa l'assenza di Matija Boben, che dovrà comunque scontare un solo turno, a differenza del compagno che ne ha rimediati tre. Peseranno molto anche le assenze a centrocampo di capitan Andrea Luci, ma soprattutto, in avanti quella di Manuel Marras, unico - nel recente passato - a dare almeno quel guizzo in più a una formazione in crisi di identità. Che per altro affronterà il temibile Perugia.

Non va comunque meglio all'Entella, che, dopo l'infortunio di Daniele Borra, tra i pali, in occasione del match contro la Cremonese, dovrà rinunciare a Nikita Contini. Ma è il centrocampo a essere falcidiato: out per un turno Andrea Settembrini e Andrea Paolucci, mentre sono tre le giornate comminate ad Andrea Schenetti. Rivoluzione obbligata nella zona nevralgica del campo.