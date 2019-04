© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

La pesante sconfitta contro il Cittadella ha rimesso in discussione la posizione del tecnico Roberto Breda a Livorno. La proprietà per ora ha confermato il tecnico, ma in caso di sconfitta contro il Brescia nel prossimo turno le cose potrebbero precipitare. Lo scrive Il Tirreno spiegando che l’attuale tecnico, che aveva compiuto un vero miracolo risollevando la squadra dall’ultimo posto, vanta ancora un certo credito e ha nel direttore sportivo Facci un allenato di ferro. Se la situazione dovesse precipitare però il cambio sarebbe inevitabile con Cristiano Lucarelli che sarebbe il primo nome vagliato per provare il tutto per tutto nel finale di stagione.