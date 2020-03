Livorno, Marras: "Ripartire? Siamo in attesa, ma va presa presto una decisione"

L'attaccante del Livorno Manuel Marras intervistato da DAZN ha parlato della stagione disputata finora, dello stop forzato a causa dell'emergenza Coronavirus e del proprio futuro: “La salute va salvaguardata, ma il campo mi manca come manca a tutti i miei compagni. Attendiamo di capire cosa succedere, ma per ora vivo alla giornata come tutti informandomi tramite la tv. Sento fare mille ipotesi, dal congelamento del campionato all'annullamento, ma è necessario che una decisione venga presa in tempi brevi. - continua Marras – Io sono in scadenza e questa situazione può essere più complicata, magari qualcuno ha già trovato l'accordo con un altro club a luglio, ma io ho firmato con il Livorno un rinnovo automatico in caso di salvezza e attendo. Speriamo tutti di ripartire e giocarci le ultime chance di salvezza perché il Livorno non vale l'ultimo posto”.