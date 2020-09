Livorno, Mastena (Cereabanca): “Con Navarra chiariremo tutto. Vogliamo la Serie B"

Il presidente di Cereabanca Luca Mastena ha parlato a Livornolive,com della situazione in casa labronica dopo le voci di un possibile addio del neo proprietario Rosettano Navarra, che ha acquistato le quote di maggioranza solo una settimana fa. “Baruffe? A me non risulta, ma ho chiesto a Navarra di venire a Cerea domani. Non poteva e allora abbiamo concordato di incontrarci la prossima settimana e lì chiariremo tutto. - spiega Mastena – Il Livorno deve andare in Serie B anche se prima di costruire la squadra dobbiamo sfoltire un po' la rosa”.