© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono 22 i convocati di Massimo Oddo, tecnico del Perugia, per la sfida di domani in casa del Livorno. Rispetto all’ultima gara out Falasco, Mazzocchi e Rodin in difesa, mentre rientra a centrocampo Kouan che ha scontato la squalifica. Questo l’elenco completo:

Portieri: Leali, Ruggiero, Vicari

Difensori: Angella, Di Chiara, Gyomber, Nzita, Rosi, Sgarbi

Centrocampisti: Bianco, Carraro, Dragomir, Falzerano, Konate, Kouan, Ranocchia

Attaccanti: Bianchimano, Buonaiuto, Capone, Fernandes, Iemmello, Melchiorri