Livorno-Pordenone, le formazioni ufficiali: nuovo assetto per i labronici

Alla ricerca dei primi punti stagionali il Livorno, che alle 15:00, al "Picchi", affronterà la matricola Pordenone, decisamente in rampa di lancio, in questa 4^ giornata del campionato di Serie B.

Se tra i friulani mister Tesser non cambia praticamente niente rispetto alle precedenti uscite, tra gli amaranto Breda prova un'altra soluzione tattica, mandando in campo la squadra con il 3-4-2-1: Mazzeo unica punta.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Livorno (3-4-2-1): Zima; Di Gennaro, Bogdan, Boben; Morganella, Luci, Agazzi, Porcino; Marsura, Marras; Mazzeo

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Semenzato, Barison, Camporese, De Agostini; Pobega, Burrai, Misuraca; Gavazzi; Strizzolo, Candellone.