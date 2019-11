Livorno, si pensa già al post Breda. Spinelli: "Puntiamo su un giovane"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

"Puntiamo su un giovane, motivato, ambizioso. Ma potrebbe esserci una grossa novità. Non voglio più vedere certe formazioni e certe prestazioni": così, come riporta il Corriere dello Sport, Aldo Spinelli, patron del Livorno. Dopo la sconfitta interna contro il Trapani, mister Roberto Breda, come già avevamo anticipato, è a rischio esonero, e dalle parole del numero uno amaranto sembra di fatto già allontanato.

Ma Zdenek Zeman non è l'unico nome al vaglio per la panchina, anche se di più emergerà oggi dopo il summit tra la famiglia Spinelli, il Ds Elio Signorelli e il responsabile del settore giovanile Nelso Ricci.

Altri nomi al vaglio - Hanno creato una certa suggestione le presenze di Claudio Foscarini e Fabrizio Castori al "Picchi", proprio sabato, ma un altro nome quotato pare essere quello di Paolo Tramezzani, che in Italia non ha però mai allenato; non solo, avrebbe anche richieste piuttosto esose per il mercato invernale. Altri nomi, sembrano essere quelli di Alfredo Aglietti, Pierpaolo Bisoli, Alessandro Calori e Roberto Stellone, anche se La Gazzetta dello Sport quota maggiormente Luigi Di Biagio.

Non resta che attendere.

Si guarda anche al mercato - Che l'attacco labronico abbia qualche difficoltà è sotto gli occhi di tutti, ma sarebbe davvero il ritorno di Alessandro Diamanti l'opzione giusta? Perché il nome del classe '83 è quanto sta circolando in queste ore, l'idea di Spinelli - non facilmente praticabile - sarebbe quella di riportarlo a Livorno. Le parti, in estate, non si lasciarono neppure al meglio: "Se qualcuno si aspetta che spari su Breda, si sbaglia di grosso. Io rispetto tutti. E poi non mi piace dividere: non voglio si formi il partito dei pro-Diamanti e il partito dei pro-Breda. I livornesi devono tifare per la loro maglia e basta, senza divisioni. Se mi aspettavo una chiamata? Da Breda no, il nostro era un rapporto allenatore-giocatore quindi niente era dovuto. Forse da Spinelli sì, perché pensavo ci fosse un rapporto che magari andava oltre il calcio. Ma evidentemente mi sbagliavo", le parole del calciatore dopo la mancata riconferma estiva.