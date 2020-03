Livorno, si risveglia la passione per la squadra: flash mob sulle note dell'inno amaranto

Una Livorno alla quale il senso di umanità non è mai mancato, una Livorno generosa che ha dato ulteriore prova del suo cuore son i tanti striscioni apparsi per la città in onore dei medici e degli infermieri impegnati nella lotta contro il Coronavirus, ma adesso una Livorno che riscopre anche il senso di appartenenza e unione con la propria squadra di calcio.

La classifica attuale vede la formazione di mister Roberto Breda ultima, e l'entusiasmo in città e allo stadio è decisamente scemato, ma tra i flash mob in voga in questi ultimi giorni, oggi se ne è registrato uno dedicato agli amaranto: per le vie di Livorno, infatti, è riecheggiato l'inno, con tante persone affacciate a finestre e balconi a cantarlo.

