Livorno, Spinelli: "A gennaio rivoluzioneremo la squadra e ci salveremo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto negli studi di una tv locale, il presidente del Livorno Aldo Spinelli, come riferisce il quotidiano online livorno24.com, ha pacatamente analizzato la situazione - tutt'altro che idilliaca - che la truppa labronica sta vivendo: "Io non mi arrendo, sono abituato a lavorare sodo e a non scoraggiarmi di fronte agli ostacoli. Usciremo da questa situazione. A gennaio rivoluzioneremo la squadra e con Tramezzani raggiungeremo la salvezza- Riconosco di aver fatto delle scelte sbagliate a cui intendo rimediare da subito. Ho già incaricato i miei collaboratori a mettersi al lavoro per il mercato di gennaio. Io e la mia famiglia stiamo vivendo una situazione non facile a causa dei risultati negativi del Livorno. Siamo molto legati alla squadra, per cui il clima che stiamo vivendo in questo periodo è abbastanza teso. Ma non mi faccio prendere dallo sconforto, vado avanti convinto che se resteremo tutti uniti, riusciremo a centrare l’obiettivo".