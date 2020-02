vedi letture

Livorno, Spinelli suona la carica: "42 punti in palio. Crediamoci per i nostri tifosi"

Il brutto 0-3 incassato fra le mura del 'Picchi' contro il Cosenza, diretta rivale per la salvezza, hanno reso ancora più profonda la crisi del Livorno. Un momento sul quale si è espresso anche il numero uno del club labronico Aldo Spinelli: "Ci sono 42 punti in palio - si legge su La Gazzetta dello Sport - e noi abbiamo l'obbligo di tentare l'impresa. Soprattutto per rispetto verso i nostri tifosi e per la città".