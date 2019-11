© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Livorno Aldo Spinelli ha parlato dopo l’incontro con il tecnico Roberto Breda ribadendo la fiducia nel gruppo e nell’allenatore: “È stato un colloquio sereno, abbiamo chiacchierato di ciò che va e ciò che non va, abbiamo rivisto i motivi delle sei gare in cui abbiamo perso in maniera un po' assurda e siamo sicuri che la squadra abbia tutto per uscire da questa situazione. Il mister pensa che stiamo attraversando quel momento delicato che hanno tutte le squadre nel corso della stagione. A Breda ho detto che ci vogliono tre vittorie per risistemarci e poi vedrete che sarà tutto più semplice. - continua Spinelli a Il Telegrafo - Stasera la squadra andrà a cena al ristorante di Luca Mazzoni, sono momenti che servono per compattare ulteriormente il gruppo”.