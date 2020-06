Livorno, Spinelli: "Yousif ci ha presi in giro. E per ora non esistono altre trattative"

Nel corso di una trasmissione sull'emittente toscana Telecentro2, come riferisce livorno24.com, è intervenuto il presidente del Livorno Aldo Spinelli: "Non esiste alcuna trattativa, non si possono inventare articoli tanto per scrivere, ci sono dei giornaletti a Livorno che alterano la realtà dei fatti. Da ora in poi parlerò solo in televisione in modo che i concetti che esprimo non potranno essere travisati”.