Livorno, Spinelli: "Yousif ha illuso tutti. Il 30 giugno finirà comunque la nostra avventura"

Spazio alle vicende in casa Livorno dopo che il compratore Majd Yousif è stato coinvolto in un'inchiesta sul riciclaggio in Olanda. Una vicenda che mette a rischio il futuro del club labronico vista la volontà di Aldo Spinelli di lasciare comunque il club, mettendo così a rischio anche l'iscrizione al prossimo campionato. “Lo abbiamo detto tante volte e lo ribadiamo adesso. Con il 30 giugno finirà l'era della famiglia Spinelli a Livorno. - spiega il patron a Tuttosport - Quello con Yousif mi sembra un capitolo chiuso, aspettiamo ulteriori notizie, ma ormai questa trattativa è da considerarsi andata. Mio figlio ha parlato con Salvetti (sindaco della città NdR) e anche lui è stato preso alla sprovvista. Yousif aveva illuso un po' tutti. Noi abbiamo finito e vedremo se possiamo trovare qualcosa di diverso, ci impegneremo a trovare una soluzione. Anche per l'iscrizione al campionato consideriamo finita la nostra esperienza, è giusto lasciare libero il Livorno come chiedono i tifosi”.