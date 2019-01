© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua a tenere banco il futuro di Gaetano Monachello. L'attaccante di proprietà dell'Atalanta lascerà sicuramente Pescara in questa sessione di mercato e su di lui si sono scatenate le sirene di molti club di Serie B. L'ultimo a farsi sotto, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe il Livorno che in queste ore potrebbe chiudere anche per Samuel Mraz dell'Empoli.