Livorno, Tramezzani sorpassa Pillon. Annuncio nelle prossime ore

“L'incontro con Pillon è andato bene, ma stiamo valutando anche Tramezzani. Una decisione definitiva la prenderemo entro sera o al massimo domani mattina. Filippini in ogni caso rimane nello staff". Così il patron del Livorno Aldo Spinelli nel primo pomeriggio aveva parlato della situazione in casa amaranto dopo la decisione di esonerare Roberto Breda. Una corsa a due che vede favorito Paolo Tramezzani, ex di Lugano, Sion e Apoel Nicosia, che già nelle prossime ore potrebbe essere nominato nuovo allenatore del club labronico.

Tramezzani già domani potrebbe guidare l’allenamento della squadra con al fianco Antonio Filippini nelle vesti di vice vista la conferma di quest’ultimo annunciata dallo stesso patron livornese.