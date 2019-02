Mancosu: "Bello essere considerato una bandiera. Voglio la A col Lecce"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il fantasista del Lecce Marco Mancosu ha parlato in conferenza stampa tornando sul rinnovo con il club salentino e analizzando la sua stagione: “Il rinnovo è stata una formalità per la stima che mi lega alla società ed è stata la cosa migliore per la mia carriera perché a Lecce sono felice e spero di rispettare questo contratto il più a lungo possibile. Mi fa piacere essere considerato una bandiera della squadra anche se è un qualcosa che mi fa strano perché non sono mai stato più di due anni in una squadra. Qui sono alte terzo anno e sono felicissimo, Liverani ha inciso molto nella mia maturazione, mi ha fatto capire come si gioca a pallone e posso solo imparare da uno che ha giocato ai suoi livelli. - continua Mancosu parlando del proprio ruolo – Io pensavo di essere una mezzala, ma facendo il trequartista i risultati sono stati migliori. Credo però dipenda dalla squadra in cui gioco e dal modo di giocare, in questo contesto rendo meglio dietro le due punte. Obiettivi? Mi auguro di andare in Serie A con il Lecce, una cosa impensabile qualche anno fa, e giocare contro il Cagliari”.