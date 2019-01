© foto di Federico Gaetano

Emanuele Calaiò è certamente uno dei grandi nomi del mercato di Serie B di questi giorni. L’esperto centravanti, in uscita dal Parma, è infatti finito nel mirino di metà delle squadre cadette anche se sono già molto i no detti alle proposte arrivate sul suo tavolo. Padova, Crotone, Cosenza, Carpi e Ascoli sono infatti fuori dai giochi poiché il classe ‘82 avrebbe intenzione di avvicinarsi a Napoli e per questo le sue destinazioni preferite sarebbero Foggia, Lecce e Salernitana. Lo riporta Padovagoal.it spiegando che se nessuna di queste tre dovesse dovesse farsi avanti Calaiò potrebbe propendere per una big del Nord come Brescia e Cremonese, club in lotta quantomeno per i play off.