Mirri sul Palermo: "Fino alla B ci arrivo. Poi porta aperta agli investitori"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport Dario Mirri ha parlato della possibilità di acquistare il titolo sportivo del Palermo per farlo rinascere partendo dalla Serie D: “Sono l’unico palermitano che da vent’anni a questa parte ha messo denaro nel Palermo. Attendiamo i responsi Covisoc, ma la situazione mi sembra disperata. Se la città lo vorrà, metterò tutto me stesso per costruire un progetto forte e concreto. Sul piano morale, spero di avere più credenziali di altri. Perché vorrebbe dire che ci avrei rimesso economicamente e le mie motivazioni umane e imprenditoriali sarebbero più forti di ogni altro. Poi, ci sarà un bando con dei requisiti che dovranno essere attesi e rispettati senza pastoie di nessun tipo. Condivido con il sindaco nel dire basta agli avventurieri. - continua Mirri parlando dei progetti - Per i primi tre anni sì, fino alla Serie B ci sono e ce la posso fare. Poi ci sarà la porta spalancata a investitori veri, autentici e credibili che abbiano risorse e capacità economiche tali anche da arrivare in Champions. La cosa importante è che non arrivi qualcuno che vuole speculare, colonizzare, Palermo senza pensare al progetto e ai tifosi. Ferrero? Non mi riferisco solo a lui, ma anche a chi ha altre squadre di proprietà. Per fare un esempio la famiglia Della Valle sarebbe certamente ben accetta".