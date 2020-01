Moggi duro sulla Salernitana: "Con Ventura non si può puntare a vincere"

© foto di Simone Calabrese

Duro intervento telefonico dell'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi che intervistato dalla redazione di TuttoSalernitna.com ha fatto il punto della situazione in casa granata: "Non conosco la squadra, ma conosco l'allenatore. E' stato anche commissario tecnico della Nazionale, è uno molto noto ma purtroppo limitato in certe cose. E' una brava persona, quanto all'aspetto tecnico credo che in giro ci sia di meglio. Con l'Italia ha sbagliato perchè ha fatto il passo più lungo della gamba, non ha mai avuto alle proprie dipendenze calciatori con un curriculum importante. Chi va oltre i propri meriti sbatte la testa e va incontro a brutte figure. Per vincere si può puntare su Inzaghi, per accontentarsi della metà classifica Ventura è perfetto. Anche Cerci non ha fatto nulla di particolare nella sua attività, c'è stato un giornalista che capisce poco di calcio che ebbe la disavventura di paragonarlo ad un fuoriclasse. Gli ha portato anche sfortuna, è arrivato alla Salernitana e non è stato utilizzato perchè non fornisce garanzie".

Moggi prosegue: "Entrare nel merito è difficile, non seguo la Salernitana e non so se la società è stata condotta bene o male. Un allenatore conta se gli mettono a disposizione un organico importante. Come ho detto prima, se l'obiettivo è il centro classifica è evidente che Ventura possa andar bene. La società deve spalleggiare il tecnico nei confronti del pubblico e del gruppo di calciatori nei momenti di difficoltà. Per vincere un campionato incidono tante componenti, a partire dal presidente. Il calcio è business costellato di tante cose che danno spazio a molte chiacchiere. Se hai una proprietà forte alle spalle ti fai scivolare tutto addosso, viceversa diventa tutto più complicato. Lotito? Alla Lazio c'è Tare, a Salerno c'è Fabiani. Credo che questa sia la sostanziale differenza. Se la stessa proprietà ottiene risultati diversi un motivo ci sarà. Bisogna comunque fare i complimenti al Benevento che ha creato un distacco importante. Dopo un inizio balbettante è iniziato un percorso di livello, c'è una società molto diversa da quella della Salernitana".