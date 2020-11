Monza, Brocchi deve restare a riposo: difficile la sua presenza in panchina in Coppa Italia

vedi letture

Contrariamente a quanto si pensava anche domani Christian Brocchi non prenderà parte all'allenamento di rifinitura del Monza che martedì sarà impegnato in Coppa Italia contro la Spal. I medici hanno consigliato al tecnico di restare a riposo il più possibile dopo l'operazione per calcoli renali e difficilmente sarà in panchina martedì per la gara.