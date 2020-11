Monza, Brocchi dimesso oggi. Possibile la sua presenza in panchina in Coppa Italia

Potrebbe tornare in panchina per la gara di Coppa Italia contro la SPAL Cristian Brocchi, tecnico del Monza, colpito da colica renale nei giorni scorsi. L’allenatore, si legge su Monza-News, è stato operato ieri per calcoli e oggi verrà dimesso. Possibile che domani sia regolarmente a Monzello per la ripresa degli allenamenti.