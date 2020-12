Monza, Brocchi: "Vittoria importante. Balotelli? Mercoledì ci sarà, ma non al 100%"

vedi letture

Il Monza batte la Cremonese per 2-0 e sale al terzo posto in classifica, seppur a pari punti con Cittadella e SPAL. Una vittoria, quella dei brianzoli, che rende felice Cristian Brocchi, tecnico del Monza, che in conferenza stampa elogia i suoi ragazzi. "I ragazzi mi hanno dato una risposta importante dal punto di vista dell'atteggiamento e della voglia. Sapevamo di affrontare una squadra forte dal punto di vista fisico, aggressiva e che ha ottenuto meno rispetto ai valori che ha. Sapevo che avremmo incontrato delle difficoltà, ma abbiamo gestito bene anche il loro ritorno e tutti quelli che hanno giocato hanno dato il loro contributo", le sue parole. Sulla strada del Monza, nelle prossima partite, ci saranno Salernitana e Lecce, due avversarie da affrontare con il coltello tra i denti. "Adesso affronteremo la Salernitana che ha fatto meglio di tutti visto che sono primi in classifica. Dovremo avere grande rispetto perché sono in cima al campionato e i punti non arrivano per caso". Infine una battuta sugli infortunati: "Abbiamo avuto qualche problemino fisico con Bellusci e Gytkjaer, era la prima volta che giocavamo con questo freddo e dovremo valutarli nei prossimi giorni. Balotelli si sta allenando bene e dovrebbe essere a disposizione per la gara di mercoledì anche se non dobbiamo pensare che sia pronto al 100%", ha concluso Brocchi.